Речь идёт о заявлении, в котором украинский президент признал, что ситуация в Белом доме пошла не так, как было запланировано изначально.

Не так давно Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором признал, что прошлая пятница в Белом доме сложилась не так, как было запланировано. Он выразил мнение, что пора всё исправить. Зеленский подтвердил готовность работать под сильным лидерством Дональда Трампа, а также подписать с Соединёнными Штатами Америки соглашение о полезных ископаемых.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире Fox News прокомментировал заявление Владимира Зеленского, отметив, что обсуждал его с Дональдом Трампом. Чиновник подчеркнул, что поприветствовал слова украинского президента и посоветовал американскому президенту принять его извинения.

«Это именно то, что ему нужно было сказать», - добавил он

По словам Джонсона, Зеленский фактически извинился за произошедшее в Овальном кабинете и продемонстрировал свою готовность вернуться к переговорному процессу. Такое решение спикер назвал очень мудрым.

Теперь, как утверждает Майк Джонсон, необходимо добиться участия Владимира Зеленского в переговорах, после чего можно присоединить к ним российских представителей.