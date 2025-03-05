Осталось понять, хватит ли Вашингтону таких косвенных извинений.

Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором выразил сожаление о полемике с американским коллегой Дональдом Трампом во время их встречи в Овальном кабинете. Он подчеркнул, что «пятница прошла не так, как должно было быть», поэтому «пора всё исправить».

В этот раз Зеленский дал понять, что «никто не хочет» бесконечных боевых действий, а Киев готов как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надёжный мир. Он добавил, что украинские власти готовы работать под сильным лидерством Дональда Трампа, принимая быстрые решения для урегулирования российско-украинского конфликта.

Зеленский видит возможность для реализации первых этапов урегулирования конфликта: освобождение военнопленных и прекращение огня в небе, то есть запрет на применение ракет, дальнобойных дронов, удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. В Киеве готовы также к перемирию в Чёрном море, если Россия согласится на такие условия.

После того, как такой вариант прекращения огня будет реализован, Владимир Зеленский подтверждает готовность Киева перейти к согласованию конечного мирного соглашения. Он вспомнил и то, что Дональд Трамп во время первого своего президентского срока поставил Украине переносные противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, которые впоследствии помогли украинской армии.

Что касается сделки о полезных ископаемых, Зеленский сообщил о согласии Киева подписать её.