Инцидент произошёл над акваторией Средиземного моря.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что российский истребитель Су-35 совершил опасное сближение с французским разведывательным беспилотным летательным аппаратом MQ-9A Reaper американского производства. Отмечается, что инцидент произошёл в международном воздушном пространстве Восточного средиземноморья.

По словам французского министра, три опасных сближения Су-35 могли привести к утрате возможности контролировать MQ-9A Reaper. Лекорню приводит на своей странице видеозапись произошедшего инцидента над акваторией Средиземного моря.

Себастьян Лекорню назвал действия российского самолёта «намеренными, непрофессиональными, агрессивными и недопустимыми», подчеркнув, что Франция продолжит защищать свою свободу судоходства в воздушном и морском пространствах.

Министерство обороны России информацию об опасном сближении Су-35 и MQ-9A Reaper не комментировало. Традиционно, оборонное ведомство настаивает на том, что российские самолёты действуют в строгом соответствии с международными правилами.