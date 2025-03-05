Они есть, но к поражению не приведут.

Издание Politico рассказало о последствия решения Соединённых Штатов Америки приостановить поставки оружия Вооружённым силам Украины. Отмечается, что такое решение очень болезненно и приведёт к потере территорий Киевом, но не к поражению. Конкретные последствия прекращения помощи будут видны в долгосрочной перспективе, то есть не в ближайшие дни.

По данным издания, большая часть (55%) оружия, применяемого украинской армией, производится на территории Украины. Важные поставки оружия идут из Европы, которые оценивают в 25% от всего имеющегося у Киева оружия, а на долю Вашингтона лишь 20% вооружений. Нюанс в том, что именно эти 20% являются наиболее эффективными.

Несмотря на прекращение поставок американского оружия, Politico считают, что Киев и Вашингтон смогут договориться. По этой причине Соединённые Штаты Америки не прекращали военную помощь Украине полностью, а лишь приостановили поставки.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс уже говорил о том, что Белый дом не исключает возобновление поставок оружия Украине. Для начала украинские власти должны сесть за стол переговоров, после чего будет обсуждаться всё остальное, включая продолжение поставок оружия.