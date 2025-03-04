Пока решение не является окончательным, а лишь временной мерой.

Соединённые Штаты Америки приостановили поставки оружия Украине по распоряжению американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ряд иностранных изданий, в частности Reuters, Bloomberg, CNN, Fox News и другие, ссылаясь на источник в лице представителя Белого дома.

Как утверждает источник CNN, американский президент ясно дал понять о своей сосредоточенности на достижении мирного решения российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтону нужно, чтобы партнёры придерживались его стратегии. Белый дом приостанавливает военную помощь Украине, чтобы убедиться, способствует ли она достижению мира.

Отмечается, что решение не окончательное, а лишь временная мера, связанная с «плохим поведением» Владимира Зеленского на прошлой неделе. В Белом доме не исключают возобновление поставок оружия, если Зеленский продемонстрирует готовность к миру. До тех пор, пока Киев не демонстрирует готовности, все поставки приостановлены, включая то оружие, которое сейчас находится в Польше и готово к передаче.

Примечательно, что незадолго до этого Трамп говорил об отсутствии решения о прекращении военной помощи Украине. Впрочем, уже сегодня американский президент выступит с объёмным обращением по поводу российско-украинского конфликта.