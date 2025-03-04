Такой шаг может значительно ограничить украинскую армию в получении своевременной военной помощи.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки приняли решение о приостановлении финансирования новых поставок оружия Вооружённым силам Украины и рассматривают другие способы ослабления военной помощи Киеву.

По данным издания, сейчас рассматривают возможность заморозки и других программ помощи, что может значительно ослабить Киев и способность украинской армии отражать российские атаки. Речь идёт о программе поставок оружия украинским военным со складов американской армии, которая с 2022 года являлась наиболее эффективной из-за относительной своевременности пополнения запасов вооружения Украины.

В случае, если решение будет принято, Украина будет иметь ещё несколько программ, позволяющей ей получать оружие от Соединённых Штатов Америки - в формате кредитов и грантов на закупку вооружения у американских компаний (FMF), а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Однако, как уточняет The Wall Street Journal, сейчас у Пентагона нет ассигнованных Конгрессом средств для заключения новых контрактов по линии USAI.

Не уточняется, продолжаются ли поставки уже заказанного оружия у американских компаний, но вероятнее всего, пока что данная помощь не была приостановлена. Администрация Джо Байдена перед своим уходом потратила все средства USAI на долгосрочные контракты у компаний американского военно-промышленного комплекса по поставке оружия Украине.