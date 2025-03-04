По его мнению, это «худшее заявление», которое мог сделать украинский президент.

Владимир Зеленский, чьи слова приводит Associated Press, заявил, что до заключения соглашения о прекращении боевых действий между Украиной и Россией ещё «очень, очень далеко». Он подчеркнул важность долгосрочного партнёрства Киева и Вашингтона, чтобы американская поддержка продолжалась даже вопреки напряжённым отношениям между президентами стран.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на слова Зеленского на своей странице в социальной сети Truth Social, назвав его «худшим заявлением», которое мог сделать украинский президент. Он добавил, что Соединённые Штаты Америки «не будут терпеть его долго».

Трамп напомнил, что это то, о чём он ранее говорил: Владимир Зеленский не хотел установления мира, пока у него есть поддержка Соединённых Штатов Америки.