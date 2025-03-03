Украинский президент предложил американцу украинское гражданство.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм является сторонником линии силы и оказания военной помощи Украине, за что его неоднократно обвиняли в антироссийской риторике. Однако после того, как Владимир Зеленский вынужденно покинул Белый дом из-за незадавшейся встречи с Дональдом Трампом, республиканец призвал украинского президента либо измениться, либо уйти в отставку. Грэм объяснил, что после потери поддержки Соединённых Штатов Америки, украинским властям навряд ли удастся заключить какую-либо сделку.

Перед своим отъездом из Лондона Зеленский дал интервью группе журналистов, в частности корреспонденту Sky News, который попросил его прокомментировать призыв Линдси Грэма. Украинский президент предложил американцу гражданство Украины, что позволит его голосу «набрать вес» в этом вопросе. Он подчеркнул, что президента Украины должны выбирать не американцы, а украинцы.

Владимир Зеленский добавил, что Западу будет непросто его заменить, ведь для этого недостаточно проведения выборов: «Вам нужно будет помешать мне участвовать. И это будет немного сложнее».

Зеленский отметил, что он готов уйти в отставку только в обмен на членство Украины в НАТО. По его мнению, это будет означать, что его миссия как главы государства будет выполнена.