Однако предоставлять гарантии безопасности должна Европа, а не США.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине является возможным в случае территориальных уступок Киева перед Россией. Он подчеркнул, что обеим сторонам российско-украинского конфликта придётся идти на уступки и компромиссы.

От российской стороны он ожидает уступок по гарантиям безопасности, например, путём согласия с размещением миротворческих сил на украинских территориях. Киев же должен пойти на территориальные уступки.

Однако Соединённые Штаты Америки не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности в военном плане. Он считает, что гарантии должны быть возглавлены именно Европой, поскольку Вашингтон не может без конца предоставлять Киеву миллиарды долларов.

Как известно, главным условием для продвижения в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта при посредничестве Вашингтона является согласие Киева на режим прекращения огня без требований. В Киеве же, желают получить реальные гарантии безопасности, которые гарантируют, что боевые действия не возобновятся. При всём это Вашингтон не гарантирует, что получится заключить перемирие, но они намерены попытаться договориться с Россией.