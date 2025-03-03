Первый этап предусматривает перемирие сроком один месяц для заключения конкретных договорённостей.

Известно, что Великобритания и Франция совместно с другими европейскими странами разрабатывают свой вариант мирного соглашения между Украиной и Россией, который будет представлен Соединённым Штатам Америки. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Figaro поделился деталями разрабатываемого плана.

По словам французского президента, их план предполагает заключение соглашения о прекращении огня на море, в воздухе и суше, которое продлится месяц. В течение этого времени также должны быть прекращены атаки на энергетическую инфраструктуру обеих стран. План не предполагает размещение миротворческих сил на первом этапе сделки.

«Вопрос лишь в том, как мы используем это время», - комментирует Макрон первый этап сделки.

По истечению перемирия в Европе рассчитывают перейти ко второму этапу соглашения, которое должно предусматривать уже более конкретные договорённости и введение европейских военных на украинские территории в качестве миротворцев.

В то же время Эмманюэль Макрон указывает на проблемность соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Россией, ведь если страны разработают его без украинской стороны, оно будет предусматривать демилитаризацию Украины, а основной целью станет «унижение Киева».