Об этом сообщает министерство обороны страны.

На сайте министерства национальной обороны Литвы объявлено о продолжении сотрудничества с Украиной по совместному производству оружия, в рамках которого литовские власти потратят 20 миллионов евро на приобретение оружия у компаний украинского оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что Киев имеет потенциал стать международным игроком в продаже оружия, учитывая высокий уровень знаний, основанный непосредственно на опыте боевых действий.

Литовское оборонное ведомство закупает украинское оружие для его последующей передачи Вооружённым силам Украины. Не раскрывается, какие именно виды вооружений будут закуплены. Для дальнейших консультаций украинские и литовские дипломаты проведут в Литве встречи в целях детализации условий соглашения.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене пообещала, что инвестиции в украинское производства продолжат расти, а в Вильнюсе заинтересованы в дальнейшем развитии совместного литовско-украинского производства оружия как на украинских, так и на литовских территориях. Старший советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин поблагодарил Литву за поддержку, подчеркнув, что в то же время развивается литовская оборонная промышленность, которая укрепляет восточный фланг НАТО.