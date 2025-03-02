Связано это с энергетической безопасностью Будапешта, который зависит от поставок российского газа.

В субботу Министерство обороны России сообщило о второй попытке Вооружённых сил Украины атаковать компрессорную станцию «Русская» (Гай-Кодзор, Краснодарский край), являющуюся частью инфраструктуры газопровода «Турецкий поток». Всего в атаке задействовано было три беспилотных летательных аппарата, которые, по данным российского оборонного ведомства, были сбиты.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что повреждение «Турецкого потока» создаст серьёзную угрозу для энергетической безопасности его страны. Он подчеркнул, что в Будапеште воспринимают атаку на данный газопровод как покушение на суверенитет венгерского государства.

Венгерский министр напомнил, что недавно Европейская комиссия пообещала содействовать энергетической безопасности Европейского союза, в том числе Венгрии. Однако атака украинских беспилотников на российскую инфраструктуру не способствует этому.

Сийярто призывает Европейскую комиссию дать понять, придерживается ли она гарантий. В противном случае Будапешт откажется поддерживать продление антироссийских санкций на очередном голосовании.