Подписание сорвалось из-за его с Трампом полемики в Белом доме.

Предполагалось, что в пятницу Владимир Зеленский подпишет экономическое соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых. Однако встреча Зеленского с Трампом не задалась, поэтому подписание было фактически сорвано.

Украинский президент на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что по-прежнему готов подписать с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых, ведь это первый шаг к гарантиям безопасности для его страны. Он подчеркнул, что этого Киеву недостаточно, поскольку обычное прекращение огня небезопасно для Украины.

«Украинцы должны знать, что Америка на нашей стороне», - добавил политик.

Зеленский акцентирует внимание на всей сложности ситуации для Киева: украинские власти не могут просто приостановить боевые действия, не имея гарантий их не возобновления в будущем. Он подчеркнул, что Вашингтон должен более твёрдо стоять на стороне Украины, придерживаясь позиции «мир через силу».

В остальном Владимир Зеленский выразил благодарность Соединённым Штатам Америки за помощь Украине.