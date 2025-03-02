Фактически займ не повлияет на госдолг страны.

На сайте Министерства финансов Украины объявили о подписании соглашения министром финансов Сергеем Марченко и канцлером британского казначейства, в рамках которого Киев получит 2,26 миллиардов фунтов стерлингов (около 3 миллиардов долларов) финансирования. В подписании приняли участие украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Отмечается, что предоставленные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), по которому страны «Большой семёрки» (G7) выделили Украине займ на сумму 50 миллиардов долларов под залог российских активов. Таким образом выделенный Лондоном кредит будет погашаться за счёт будущих доходов от замороженных российских активов.

Выделенные средства Киев потратит на финансирование закупок оборонных материалов, учитывая потребности Вооружённых сил Украины. Сергей Марченко поблагодарил Великобританию и британское правительство за усиление обороноспособности Украины.

Известно, что в рамках ERA украинские власти уже получили займ от Соединённых Штатов Америки и Европейского союза на общую сумму 4 миллиарда долларов.