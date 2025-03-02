Французский президент акцентирует внимание на том, что реализация подобного проекта займёт годы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию La Tribune заявил, что уже 6 марта 2025 года Европейский союз рассмотрит крупнейшее финансирование, направленное на оказание поддержки Украине и выработке совместного плана в сфере безопасности.

Французский президент подчеркнул важность предстоящего саммита, объясняя, что речь идёт, вероятно, о сотнях миллиардов евро. Предполагается, что часть средств будет предназначена для Киева. Очевидно, что не все сотни миллиардов евро, о которых идёт речь, получат украинские власти.

Макрон напомнил, что целью предстоящей 6 марта встречи является создание архитектуры европейской безопасности. Французский президент акцентирует внимание на том, что реализация подобного проекта займёт годы, поэтому в краткосрочной перспективе необходимо сохранить присутствие Соединённых Штатов Америки в Европе, ведь многие страны континента строили свою безопасность на трансатлантических связях.

Он выразил мнение, что, несмотря на нежелание некоторых стран Европейского союза закладывать громоздкие средства под эту цель, в конечном итоге 27 стран придут к консенсусу.