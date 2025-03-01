Отмечается, что торий вырабатывает гораздо больше энергии, чем уран.

В Китае геологи обнаружили огромные запасы тория, который может стать источников неисчерпаемой энергии и способен обеспечить страну электричеством на 60 тысяч лет. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP), ознакомившееся с рассекреченным отчётом.

По данным издания, на территории горнодобывающего комплекса Баян-Обо во Внутренней Монголии (север Китая) расположено достаточно тория, чтобы покрыть энергетические потребности страны на десятки тысяч лет вперёд. Отмечается, что при полной разведке месторождения может быть добыто до одного миллиона тонн тория, а это позволит заменить ископаемое топливо не только в Китае, но и во всём мире.

Торий (TH, 90) - тяжёлый слаборадиоактивный металл серебристого-белого цвета. Способен вырабатывать значительно больше энергии, чем уран, при этом не нуждается в водяном охлаждении и производит минимальное количество долгоживущих радиоактивных веществ.

SCMP пишут, что в Китае уже приступили к созданию первой в мире ториевой атомной электростанции на основе расплавленной соли (TMSR). Предполагается, что такая электростанция способна вырабатывать до 10 мегаватт электроэнергии и может быть введена в эксплуатацию к 2029 году.