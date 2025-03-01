Издание The Record, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию прекратить планирование любых операций против России. Отмечается, что речь идёт в том числе о «наступательных кибероперациях».
По данным издания, соответствующий приказ американский министр отдал начальнику Киберкомандования Тимоти Хо, который проинформировал уходящего в отставку ответственного за кибероперации генерал-майора корпуса морской пехоты Райана Херитеджа. При этом акцентируется внимание на том, что распоряжение не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое продолжит операции Пентагона по радиотехнической и электронной разведке.
Предполагается, что Соединённые Штаты Америки решили провести анализ рисков, связанных с возможными угрозами со стороны России, которые всё ещё актуальны.
The Record считают, что решение Шефа Пентагона подтверждает стремление Вашингтона к нормализации дипломатических отношений с Москвой. В то же время не исключается, что отданный Хегсетом приказ может сорвать некоторые миссии, проводимые Киберкомандованием в рамках помощи Украине.