По данным издания, об этом распорядился шеф ведомства Пит Хегсет.

Издание The Record, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет отдал приказ Киберкомандованию прекратить планирование любых операций против России. Отмечается, что речь идёт в том числе о «наступательных кибероперациях».

По данным издания, соответствующий приказ американский министр отдал начальнику Киберкомандования Тимоти Хо, который проинформировал уходящего в отставку ответственного за кибероперации генерал-майора корпуса морской пехоты Райана Херитеджа. При этом акцентируется внимание на том, что распоряжение не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое продолжит операции Пентагона по радиотехнической и электронной разведке.

Предполагается, что Соединённые Штаты Америки решили провести анализ рисков, связанных с возможными угрозами со стороны России, которые всё ещё актуальны.

The Record считают, что решение Шефа Пентагона подтверждает стремление Вашингтона к нормализации дипломатических отношений с Москвой. В то же время не исключается, что отданный Хегсетом приказ может сорвать некоторые миссии, проводимые Киберкомандованием в рамках помощи Украине.