Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что Вашингтон и Лондон начнут работу над новым экономическим соглашением по передовым технологиям. Он напомнил, что Великобритания и Соединённые Штаты Америки являются единственными странами Запада, которые обладают технологическим сектором стоимостью в триллионы долларов.

По словам главы британского правительства, американцы и британцы являются лидерам в области искусственного интеллекта. При этом американские и британские власти придерживаются следующего подхода к этому вопросу: вместо того, чтобы регулировать новые технологии, они используют их возможности.

Стармер подчеркнул, что Великобритания и Соединённые Штаты Америки имеют глубокие экономические связи. В экономику друг друга страны инвестировали полтора триллиона долларов.

Ранее была новость о том, что американский президент Дональд Трамп может отказаться от идеи введения пошлин на товары из Великобритании. Когда был затронут данный вопрос, американский президент вспомнил о своём бизнесе на Британских островах.