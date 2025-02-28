Интересы Будапешта в ядерной энергетике тесно связаны сотрудничеством с Россией.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что его страна не допустит введения Европейским союзом санкций против ядерной энергетики России, поскольку это затронет энергетическую безопасность Будапешта. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам венгерского министра, в Венгрии придают огромное значение развитию ядерной энергетики, которое происходит в сотрудничестве с Россией. По этой причине даже если Брюссель продолжит свою санкционную политику, венгерские власти будут лоббировать исключение вопроса ядерной энергетики из пакетов антироссийских санкций.

Петер Сийярто подчеркнул, что ряд стран Европейского союза пытались продвинуть санкции против российской ядерной энергетики, но в Будапеште этому сопротивлялись. В 2024 году Венгрии удалось добиться освобождения от каких-либо европейских санкций проекта по строительству атомной электростанции «Пакш-2» в кооперации с «Росатом».

В Венгрии действует единственная атомная электростанция «Пакш», построенная по советскому проекту при помощи российской компании «Росатом».