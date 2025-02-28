Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отчитался о телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, подчеркнув, что Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс становятся сильнее.

По словам главы военного блока, союзники по НАТО переходят к увеличению своих расходов в оборону, объявляя крупные инвестиции, за которыми последуют другие страны блока. Помимо этого Рютте упомянул Украину, сообщив, что союзники готовят ей «миллиарды» в виде помощи и вкладов в будущие гарантии безопасности.

В посте Марка Рютте интеграция Украины в НАТО упомянута не была. Незадолго до поста Рютте американский президент Дональд Трамп исключил возможность вступления Украины в североатлантический альянс, призвав Киев забыть об идее интеграции в евроатлантическую структуру.

В 2024 году в НАТО обещали в следующем году предоставить Вооружённым силам Украины военную помощь общей суммой 40 миллиардов евро. Впоследствии было не исключено, что некоторые страны пойдут на дополнительные пакеты военной помощи.