Среди них - объявление дня рождения Трампа федеральным праздником, переименование столичного аэропорта в его честь и другие инициативы, не имеющие шанс пройти Конгресс.

Издание The Wall Street Journal рассказало о ситуации в Конгрессе, где конгрессмены-республиканцы после избрания Дональда Трампа новым американским президентом начали «беззастенчиво преклонятся» перед ним, выдвигая заведомо непроходимые законопроекты, связанные с личностью политика. Отмечается, что цель таких законопроектов угодить Трампу и заручиться поддержкой избирателей.

Так, например, недавно конгрессмен Анна Паулина Луна из Флориды предлагал увековечить лицо Трампа на горе Рашмор, где изображены идолы известных президентов Соединённых Штатов Америки - Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона и Теодора Рузвельта.

После этого другой конгрессмен, Брэндон Гилл из Техаса, выступил с инициативой по переименованию аэропорта Далласа в пригороде Вашингтона в честь Дональда Трампа. Более того, он выразил мнение, что любой житель Соединённых Штатов Америки хотел бы, чтобы его штат назвали «Штатом Дональда Трампа».

Член Палаты представителей Клаудия Тенни из Нью-Йорка решила не отставать от коллег, предложив сделать 14 июня (День рождение Дональда Трампа) федеральным праздником. Затем Марк Элфорд из Миссури выступил с предложением объявить 9 февраля Днём залива Америки, чтобы поддержать решение Трампа о переименовании Мексиканского залива.

Очевидно, что ни одна из инициатив не была одобрена Конгрессом. Конгрессмен-демократ Жасмин Крокетт из Техаса предложила своим коллегам перестать продвигать законопроекты, которые никак не снижают стоимость жизни. Она считает, что есть более подходящий способ продемонстрировать симпатию к Трампу: арендовать у Илон Маска ракету, чтобы написать в небе над резиденцией Мар-а-Лаго во Флориде: «Люби меня, Донни».