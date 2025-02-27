По данным издания, в Европе рассчитывали получить определённую поддержку Вашингтона, но визит французского президента с этой целью обернулся пустой тратой времени.

Известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон приезжал в Вашингтон для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Одной из таких гарантий является размещение европейского миротворческого корпуса. В Европе рассчитывали подкрепить свои действия поддержкой Соединённых Штатов Америки.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что французский президент отчитался перед лидерами стран Европейского союза о результатах своего визита, признав, что Трамп не давал никаких обещаний поддержать европейцев в их миротворческой миссии на территории Украины. При этом американский президент не против европейских войск на украинских территориях.

Отмечается, что поддержка Вашингтона в этом вопросе очень важна для Брюсселя. Несмотря на принципиальный отказ американских властей отправлять свои войска на украинские территории, они всё ещё могут оказать поддержку европейской группировке войск, направив им системы противовоздушной обороны или оказав помощь в сборе разведывательных данных.

Ранее Дональд Трамп уже говорил, что Соединённые Штаты Америки не планируют предоставлять Украине много гарантий безопасности. Американский президент считает это делом Европы.