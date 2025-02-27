Он считает, что это снизит риски и расходы.

Вчера президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чьи слова приводит бразильский портал UOL, заявил, что его страна во время своего председательства в БРИКС займётся поиском альтернативных платёжных систем между странами-участниками сообщества.

По словам бразильского президента, на фоне эскалации протекционизма в сфере торговли и инвестиций особенно важны меры, направленные на преодоление барьеров для экономической интеграции. Он подчеркнул, что расширение возможностей оплаты снижает риски и расходы. По этой причине Бразилия займётся новыми дополнительными, прозрачными и безопасными платёжными системами.

Луис Инасиу Лула да Силва также видит необходимость в наращивании двусторонней торговли между странами-участниками БРИКС и повышении уровня координации.

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил о том, что под его давлением БРИКС отказались от планов искать альтернативу американскому доллару, ведь в противном случае все страны-участники сообщества столкнутся с 150-процентными пошлинами на их товары, тем самым американский рынок окажется фактически закрыт для них. Он считает, что именно ему удалось убедить БРИКС не идти на шаг по созданию собственной валюты.