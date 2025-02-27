По его словам, украинские дипломаты проводят подготовку к предстоящим переговорам.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале опубликовал вечернее видеообращение, в котором отчитался о проделанной международной работе. По его словам, команда украинских дипломатов работает с Соединёнными Штатами Америки, чтобы подготовиться к запланированным на пятницу переговорам.

Зеленский подчеркнул, что планирует встречу с Дональдом Трампом, чтобы обсудить гарантии мира и безопасности. Он добавил, что ему важно, чтобы поддержка от Вашингтона не прекратилась.

«Сила нужна на пути к миру», - добавил он.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что не против визита Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля, чтобы они могли провести встречу в Овальном кабинете, а заодно достичь конкретных договорённостей по соглашению о редкоземельных металлах. Стоит отметить, что Трамп заинтересован в возвращении Соединённым Штатам Америки денег, потраченных на помощь Украине, а Зеленский обещал не вернуть ни цента, ведь оказанная поддержка была в форме безвозвратных грантов.

Примечательно, что Зеленский упоминал своё желание встретиться с Трампом до того, как американский президент проведёт встречу с Владимиром Путиным.