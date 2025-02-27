В Европе пообещали ответить на решение Вашингтона.

Американский президент Дональд Трамп ещё в начале своего президентского срока говорил о необходимости введения пошлин на импорт из Европейского союза, но никаких мер до недавних пор не анонсировал. Вчера политик официально объявил, что вскоре обнародует таможенный план против стран Европы, в ходе которого Вашингтон установит 25-процентные пошлины на импорт из стран-участников сообщества.

По его словам, новые пошлины будут касаться автомобильной промышленности и всего остального. Таким образом становится понятно, что тарифы, вероятнее всего, затронут все категории импорта из Европы.

Трамп считает, что Европа ведёт недобросовестное партнёрство с Соединёнными Штатами Америки: не принимает американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию, используя для этого все возможные предлоги. В то же время Соединённые Штаты Америки принимают все европейские товары, несмотря на имеющийся дефицит торговли общей суммой 300 миллиардов долларов.

Дональд Трамп уверен в том, что Европейский союз был изначально создан для обмана Соединённых Штатов Америки. Однако он намерен изменить ситуацию.

В Европейской комиссии уже пообещали ответить на анонсированные Вашингтоном 25-процентные пошлины, подчёркивая, что Европейский союз является крупнейшим рынком в мире. Трамп уже говорил о том, что не исключает ответные меры со стороны Европы, но, по его мнению, им не победить, поскольку Соединённые Штаты Америки могут просто «выйти из игры» и перестать покупать европейские товары.