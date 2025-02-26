По данным издания, как минимум четыре страны выступают против выделения крупного пакета военной помощи. Франция и Германия также затягивают решение.

Не так давно появилась информация о том, что в Европейском союзе обсуждают предоставление Украине крупного пакета военной помощи, который позволит закупать оружие для украинской армии. По данным Bloomberg, речь идёт о 20 миллиардах евро для Киева, которые стали одной из тем обсуждения среди стран-участников европейского сообщества.

Однако, как пишет издание Politico, в Европейском союзе присутствует раскол по поводу предоставления Украине такого крупного пакета военной помощи. Италия, Португалия и Испания, дружественно настроенные к Украине, считают необходимым найти другие пути финансирования, например выпустив еврооблигации, чтобы не тратить бюджетные средства на военную помощь. Венгрия традиционно выступает против оказания военной помощи Киеву.

Отмечается, что сопротивление присутствует и во Франции с Германией, которые затягивают принятие соответствующего решения на уровне Европейского союза.

При этом Польша, Чехия, Дания, Швеция Литва, Латвия и Эстония выступают за выделение пакета военной помощи, например, за счёт замороженных российских активов. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна уверен, что такой вариант позволит Европе заменить поддержку Соединённых Штатов Америки, если Вашингтон откажется помогать Киеву.