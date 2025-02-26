Для начало необходимо восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, а также завершить российско-украинский конфликт.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубо в интервью Breitbart News заявил, что замороженные российские активы станут одной из тем обсуждения в рамках вопроса, как будут выглядеть отношения между Москвой и Вашингтоном в 21 веке.

Однако, как уточняет глава американского внешнеполитического ведомства, перед этим необходимо восстановить работоспособность американского посольства в Москве и урегулировать российско-украинский конфликт. Он напомнил, что американские посольства работали в Советском союзе даже в разгар Холодной войны, когда ситуация была крайне сложной.

Рубио считает, что в конечном итоге есть возможность наладить между странами совместную работу, которая, очевидно, повлечёт разморозку российских активов в Европе или Соединённых Штатов Америки. Он объясняет, что Вашингтон может как разморозить российские активы на своей территории, так и поспособствовать аналогичному решению со стороны Брюсселя.

Марко Рубио акцентирует внимание на том, всё это станет частью более широкого разговора, который затронет и тему пострадавших американских компаний, которые ввели свой бизнес в Россию. В пример он приводит Glavproduct, являющийся дочерней компанией американской Universal Beverage, попавший под временное управление Росимущества.