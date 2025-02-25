При администрации экс-президента Джо Байдена действовал меморандум, запрещающий странам-получателям оружия использовать его с нарушением гуманитарного права.

Издание The Washington Post узнало о решении администрации Дональда Трампа отменить Меморандум национальной безопасности-20 (NSM-20), подписанный экс-президентом Джо Байденом в прошлом году. Документ обязывает все страны, получающие военную помощь от Соединённых Штатов Америки, отказаться от использования американского оружия против гражданского населения или с целью ограничения гуманитарной помощи. Байден подписал NSM-20 под давлением Демократической партии, желавшей добиться прекращения поставок оружия Израилю, но на деле документ так и не был реализован, поскольку Государственный департамент не смог уличить израильскую армии в использовании американского вооружения с нарушением гуманитарного права.

Теперь же, по данным издания, меморандум вовсе не будет действовать. Отмечается, что решение хоть и формальное, но в очередной раз демонстрирует приверженность новой администрации защите Израиля и безграничной помощи ключевому союзнику на Ближнем Востоке.

По мнению бывшего высокопоставленного чиновника Госдепа Кристофера Ле Мона, решение об отмене NSM-20 приведёт к тому, что из предоставляемого Соединёнными Штатами Америки оружия будет убито ещё больше гражданских лиц, чем было раньше, и это навредит международной репутации Вашингтона. Экс-чиновник считает, что своим решением команда Дональда Трампа лишь демонстрирует безразличие к тому, как и для чего страны, получившие американское оружие, будут его использовать.