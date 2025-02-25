Американский президент не видит проблемы в миротворческой миссии, но считает, что играть ключевую роль должна Европа. Французский президент обсудил миссию с Великобританией и другими странами.

Вчера состоялась встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам встречи они провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой подтвердили возможность размещения миротворческих из Европы на территории Украины.

Американский президент объяснил, что европейские войска могут зайти на украинские территории как миротворцы. Их целью будет наблюдать за тем, как выполняется мирное соглашение между Украиной и Россией - добавил он. Трамп подчеркнул, что обсуждал возможность европейской миротворческой миссии с российским президентом Владимиром Путиным, и тот не будет против. При этом размещать американских военных на украинских территориях никто не будет, но Вашингтон предусмотрит «определённую форму поддержки» европейских сил.

Французский президент подтвердил обсуждение планов по развёртыванию миротворцев с партнёрами из Великобритании. Он акцентируют внимание на том, что к миротворческой инициативе готовы присоединиться и другие страны. Макрон считает, что в вопросе размещения европейских сил важную роль будут играть солидарность и поддержка Вашингтона.

Ранее Эмманюэль Макрон уже говорил о готовности европейских армий отправить миротворцев на территорию Украины, но размещать вдоль линии боевого соприкосновения их никто не будет. Миротворцы могут встать на защиту объектов инфраструктуры и крупных городов.