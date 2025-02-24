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Nacvark
Минфин США Скотт Бессент допустил размещение миротворцев не из стран НАТО на территории Украины
По его мнению, европейские страны могут отправить свои силы на украинские территории, если они не входят в альянс.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что допускает размещение миротворческих сил из Европы на территории Украины. Однако такие страны не должны быть странам-участниками НАТО, а развёртывание американских войск на украинских территориях вовсе исключено.

Американский министр подтвердил, что вопрос отправки миротворческой миссии станет одной из тем обсуждения на предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, в Вашингтоне будут отталкиваться от озвученной им позиции.

Ранее аналогичное объяснение делал министр обороны Пит Хегсет, подчёркивая, что на миротворцев не должна распространяться пятая статью Вашингтонского договора, регламентирующего положение о коллективной обороне. Дональд Трамп также допускал размещение европейских войск на украинских территориях, но не уточнил, могут ли разместить миротворцев входящие в НАТО страны.

Из нейтральные европейских стран, готовых разместить на украинских территориях миротворцев, можно привести Швейцарию.

#украина #сша #нато #скотт бессент
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