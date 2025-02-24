По его мнению, европейские страны могут отправить свои силы на украинские территории, если они не входят в альянс.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что допускает размещение миротворческих сил из Европы на территории Украины. Однако такие страны не должны быть странам-участниками НАТО, а развёртывание американских войск на украинских территориях вовсе исключено.

Американский министр подтвердил, что вопрос отправки миротворческой миссии станет одной из тем обсуждения на предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, в Вашингтоне будут отталкиваться от озвученной им позиции.

Ранее аналогичное объяснение делал министр обороны Пит Хегсет, подчёркивая, что на миротворцев не должна распространяться пятая статью Вашингтонского договора, регламентирующего положение о коллективной обороне. Дональд Трамп также допускал размещение европейских войск на украинских территориях, но не уточнил, могут ли разместить миротворцев входящие в НАТО страны.

Из нейтральные европейских стран, готовых разместить на украинских территориях миротворцев, можно привести Швейцарию.