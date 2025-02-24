Об этом заявил командующий ВС Швейцарии Томас Зюссли.

Командующий Вооружёнными силами Швейцарии Томас Зюссли, чьи слова приводит Reuters, заявил, что его страна готова разместить на территории Украины около 200 миротворцев, если такой запрос поступит от украинского правительства. На развёртывание швейцарских военных понадобится от 9 до 12 месяцев.

По словам швейцарского военачальника, разговоры о размещении миротворческой миссии пока что ещё чисто гипотетические, ведь ситуация с урегулированием российско-украинского конфликта остаётся непонятной. Он напоминает, что ни о каком мире речи пока не идёт и Организация Объединённых Наций (ООН) не направляла запрос на миротворцев.

В случае же, если всё-таки появится необходимость в размещении швейцарских миротворцев на украинских территориях, в парламенте и правительстве Швейцарии обсудят данный вопрос.

Известно, что Швейцария, пользуясь своим нейтральным статусом, участвует в миротворческих миссиях по всему миру, в особенности в Косово и Боснии. Томас Зюссли исключает вывод швейцарских военных с балканских стран, где они содействуют силам НАТО, но в Швейцарии в целом готовы по такому же принципу организовать миссию на территории Украины.