Он подчеркнул, что соглашение без одной сторон конфликта не принесёт успеха.

Владимир Зеленский на своей пресс-конференции сообщил, что Соединённые Штаты Америки и Россия всегда вели переговоры, в том числе при администрации экс-президента Джо Байдена. Тем не менее, тогда это ограничивалось лишь контактами на уровне разведок, а сейчас американские и российские дипломаты официально сидят за одним столом переговоров.

«Это более серьёзно», - добавил он.

Украинский президент не верит в то, что Вашингтон заключит сделку с Москвой по Украине без участия Киева. В случае же, если это всё-таки произойдёт, от себя Зеленский обещает ничего не подписывать, поскольку Украина не признаёт никакие договорённости и переговоры без своего участия.

По его словам, в Киеве готовы обсуждать лишь ту сделку, которая будет сформирована за украинским столом переговоров, то есть с участием Украины, Соединённых Штатов Америки, Европы и России. Соглашение без Украины, по его мнению, не принесёт успеха, ведь Киев попросту не подтвердит условия.

При этом Владимир Зеленский подтвердил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом перед тем, как тот проведёт встречу с Владимиром Путиным. Однако он признал, что не может заставить американского президента поступить именно так.