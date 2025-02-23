Вашингтон продвинул в ГА ООН свою резолюцию, в которой они не возлагают на РФ вину за начало конфликта.

Не так давно была новость о том, что Соединённые Штаты Америки продвинули в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) свой проект резолюции, приуроченный третьей годовщине российско-украинского конфликта, в которой содержатся нейтральные формулировки, не возлагающие на Россию вину за начало боевых действий. В то же время Вашингтон просил Киев воздержаться от своей резолюции, в которой Москву осуждают, но украинские власти отвергли просьбу.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что европейские дипломаты в стенах ООН воспринимают действия Соединённых Штатов Америки по резолюции как признак капитуляции перед Россией. Один из источников рассказывает, что чиновники из Великобритании и Франции просили Вашингтон внести изменения в свой проект резолюции, на что им ответили отказом.

При этом американские дипломаты вместе с европейскими и украинскими коллегами работали над резолюцией Украины по российско-украинскому конфликту, до последнего не говоря о намерениях отказаться поддерживать документ. В конечном итоге Вашингтон начал просить Киев отозвать резолюцию.

Источник The Wall Street Journal утверждает, что украинский проект резолюции были готовы поддержать на Генеральной Ассамблее ООН целых 110 стран. Однако Вашингтон все равно выступил против неё, заодно продвинув свой документ.