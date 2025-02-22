Об этом пишет издание РИА Новости, ознакомившись с документом.

Соединённые Штаты Америки провели работу над проектом резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН), который не возлагает на Россию вину за начало российско-украинского конфликта, как это было в прошлых годах. Об этом пишет издание «РИА Новости», ознакомившись с поступившим в редакцию документом.

Вашингтон разработал проект резолюции, приуроченный третьей годовщине российско-украинского конфликта, в котором Генеральная ассамблея ООН:

скорбит о трагической гибели людей в ходе российско-украинского конфликта;

просит о скорейшем завершении российско-украинского конфликта, призывая стороны к прочному миру;

целью ООН признаётся поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров;

В этот раз Генеральная ассамблея ООН не прибегала к формулировке «вторжение» и не призывала Россию вывести войска с украинских территорий. Помимо этого, Москве удалось указать в документе на необходимость устранения первопричин конфликта.

Ранее издание Bloomberg уже писало о расколе внутри «Большой семёрки» (G7) из-за готовящегося коммюнике, в котором Вашингтон призывает воздержаться от обозначения «агрессора» и конкретного перечня гарантий безопасности для Украины.