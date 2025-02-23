Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Страны Европы пообещали поставить Военно-воздушным силам Украины около 80 единиц истребителей F-16, вместо которых они перевооружатся самолётами нового поколения F-35. Обязательства по поставке истребителей имеют Нидерланды, Дания и Бельгия. В 2024 году Амстердам и Копенгаген отправили Киеву первую партию самолётов, когда в Брюсселе отложили поставки как минимум до конца 2025 года. Всего украинская армия получила четыре партии F-16 (по две от Дании и Нидерландов), но какое именно количество самолётов стоит на её вооружении - официально неизвестно.

Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что в Киеве благодарны Амстердаму за всю оказанную помощь и готовность продолжать усилия по поддержке. Он добавил, что в этом году Украина ожидает продолжение поставок истребителей F-16.

В свою очередь, нидерландский премьер заверил Зеленского в дальнейшей военной, финансовой и политической поддержки Украины. Он подчеркнул, что прекращение огня без участия Украины и Европы за столом переговоров является невозможным.

Известно, что предыдущая (вторая) партия F-16 от Нидерландов была доставлена на территорию Украины 6 февраля 2025 года.