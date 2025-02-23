Пошлины вступят в силу уже 12 марта.

В этом месяце американский президент Дональд Трамп объявил о намерениях ввести 25-процентные пошлины на импорт в Соединённые Штаты Америки стали и алюминия из всех стран мира. Новые тарифы вступят в силу уже 12 марта 2025 года, а американский президент допускает их увеличение в будущем.

Как отмечает издание Bloomberg, особенно тарифы на сталь коснутся Европы, страны которой могут потерять до 28 миллиардов евро своего экспорта. Не исключается, что число товаров, попадающих под пошлины, будет в четыре раза больше, чем во время первого президентского срока Трампа, ведь новый указ может затронуть в том числе производные из стали и алюминия. При этом стоит напомнить, что введённые американским президентом пошлины в 2018 году просуществовали относительно недолго - около года.

Европейский комиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович после своего визита в Вашингтон, где встретился с американскими коллегами, заявил, что ситуация пока остаётся неопределённой. Он не смеет предположить, какой объём экспорта Европа утратит из-за американских пошлин на импорт стали.