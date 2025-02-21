Первоначальное коммюнике G7 переформулируют из-за позиции США.

С декабря 2022 года страны «Большой семёрки» (G7) установили потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В феврале 2023 года ограничения ужесточили, распространив на нефтепродукты, в частности на дизельное топливо и мазут. Таким образом западные компания не могут транспортировать и страховать российскую нефть и нефтепродукты, если цена не совпадает с установленным потолком. Несколько дней назад была информация от Bloomberg, что G7 планируют выступить с призывом ужесточить потолок цен на нефть.

Теперь Bloomberg пишут о том, что из проекта коммюнике, посвященному трёхлетней годовщине российско-украинского конфликта, был убран призыв «ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть для принуждения Москвы к переговорам».

Новый проект коммюнике, с которым ознакомились журналисты издания, говорится о том, что надёжные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский Союз несут решающее значение для обеспечения прочного и долгосрочного мира. Bloomberg акцентируют внимание на том, что в прошлом проекте документа Россию называли «агрессором», а мир призвали обеспечить посредством долгосрочных гарантий безопасности для Украины, в частности при помощи размещения войск и ресурсов на местах, с учётом надёжного международного контроля за соблюдением согласованной линии разграничения. Иначе говоря, из-за раскола G7 пытаются подобрать компромиссные формулировки, согласовав итоговое коммюнике до 24 февраля 2025 года.

Ранее издание Financial Times писало о том, что Соединённые Штаты Америки призывают G7 воздержаться от определения России как «агрессора».