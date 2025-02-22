По данным Axios, американские власти подготовили новый проект соглашения.

Известно, что Киев отверг предложенный министром финансов Скоттом Бессентом вариант соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых. По данным Axios, американские власти подготовили новый проект соглашения, который в этот раз будет подписан украинскими властями.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявила, что в ближайшее время Владимир Зеленский подпишет предложенное Вашингтоном соглашение. Он подчеркнул, что это хорошо для самой Украины, ведь: «Что может быть лучше, чем экономическое партнёрство с Соединёнными Штатами Америки?».

Уолтц напомнил, что Зеленский сам предлагал Вашингтону подписать сделку о совместной добыче полезных ископаемых. Справедливости ради, в Киеве рассчитывали получить гарантии безопасности, а им предложили только экономическое партнёрство.

По данным Bloomberg, во время визита специального представителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев был обсуждён вопрос полезных ископаемых и теперь украинские власти с большей вероятностью подпишут соглашение. Источник издания добавил, что Зеленский рассчитывает подписать соглашение лично с Трампом.

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