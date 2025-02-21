Предполагается, что пока Вашингтон отклонил требование Москвы, но не исключены изменения в политике Трампа.

Издание Financial Times пишет о том, что в Восточной Европе обеспокоены возможным выводом Армии Соединённых Штатов Америки с Восточного фланга НАТО. Отмечается, что произойти это может под давлением России в рамках переговоров по восстановлению американо-российских отношений.

В материале издания приводят слова руководителя аппарата президента Румынии и советника по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Диаконеску, который заявил, что на переговорах в Эр-Рияде российские дипломаты потребовали от Вашингтона сократить контингент войск в Восточной Европе. Однако, по его информации, американские дипломаты ответили отказом. Тем не менее, румынский чиновник подчёркивает свою обеспокоенность, ведь, как он понял, ситуация может измениться с часу на час.

Диаконеску добавил, что во время переговоров российские дипломаты не смогли убедить американских коллег в необходимости вывода войск НАТО. При этом предстоящий визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон будет как раз таки направлен на то, чтобы убедить Дональд Трампа не идти на уступки перед требованиями России.

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности рассказал Financial Times, что в Европе не уверены в способности донести свою обеспокоенность Трампу. Он считает, что есть риск уступок Вашингтона перед Москвой и не исключает давление российских чиновников на фоне намерений Белого дома завершить российско-украинский конфликт в кратчайшие сроки.

Румынский военный аналитик Санду-Валентин Матей, командовавший Военно-морскими силами, выразил мнение, что сейчас Европа вновь оказалась на перепутье истории. Он не исключает, что в этот раз европейцам не удастся избежать подрыва договорённостей в сфере безопасности и Соединённые Штаты Америки пойдут на российскую идею изъять Вашингтон и европейской архитектуры безопасности, вернув Восточную Европу во влияние Москвы. Румынский военный деятель акцентирует внимание на том, что до недавних пор ответ Вашингтона был «нет», но ситуация может измениться.

Впрочем, пока что ничего не указывает на планы Соединённых Штатов Америки снижать своё присутствие в Восточной Европе. Несмотря на намерения сократить контингент войск в Европе, конкретно Восточный фланг НАТО в Вашингтоне покидать не думают. Министр обороны Пит Хегсет вовсе говорил ранее о том, что группировка войск в Польше может быть увеличена.