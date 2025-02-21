Решение связано с вчерашними подрывами пустых автобусов.

Вчера вечером в пригороде Тель-Авива произошёл подрыв пустых автобусов, а позже выяснилось, что в ещё двух транспортных средствах в Гуш-Дане нашли не сработавшие взрывные устройства. Пострадавших в результате инцидента нет, поскольку автобусы завершили рабочую смену и были пустыми. Командующий полицией Тель-Авива Хаим Сергрофф сообщил, что правоохранительные органы рассматривают сложившуюся ситуацию как попытку террористического акта.

На официальной странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в социальной сети X (бывший Twitter) объявили, что израильский премьер поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести «мощную операцию» против очагов терроризма в Иудее и Самарии, расположенных на Западном берегу реки Иордан *(Палестина, контролируется Палестинской национальной администрацией), учитывая инцидент со взрывом нескольких автобусов недалеко от Тель-Авива.

Отмечается, что Нетаньяху провёл оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генерального штаба ЦАХАЛ, а также главы ШАБАК (служба внутренней безопасности Израиля) и начальника полиции.

Известно, что военные уже закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии. Пока непонятно, какие именно меры предпримет ЦАХАЛ.