Советники Зеленского рекомендуют ему в этот раз подписать документ.

Известно, что на прошлой неделе Соединённые Штаты Америки предоставили Украине проект соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. Предполагалось, что прибывший тогда в Киев министр финансов Скотт Бессент получит согласие от Зеленского на подписание соглашения, переданного украинским властям за три часа до встречи. В конечном итоге, в Киеве отказались подписывать документ, сославшись на отсутствие в нём гарантий безопасности и не самые выгодные условия. Вашингтон назвал решение «недальновидным», поскольку само соглашение якобы и являлось гарантиями безопасности, ведь оно устанавливало взаимовыгодное экономическое партнёрство между Украиной и Соединёнными Штатами Америки.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Белый дом предоставил Киеву новое соглашение о совместной добыче полезных ископаемых, которое содержит улучшенные условия, а все его положения соответствуют украинскому законодательству. Отмечается, что источники с обеих сторон оценивают сделку как выгодную.

По данным издания, команда Зеленского рекомендует в этот раз всё же подписать соглашение, чтобы окончательно не разрушить отношения с Вашингтоном.

Учитывая накал отношений между Киевом и Вашингтоном, для украинских властей новый проект документа является последним шансом заручиться хотя бы какой-то поддержкой в переговорах со стороны американского правительства.