Он указал на неблагодарность Украины за оказанную поддержку на протяжение последних трёх лет.

Известно, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых, сославшись на отсутствие в нём гарантий безопасности и выгодных для Киева положений. В ответ американский президент Дональд Трамп начал требовать от Киева провести выборы и возмутился тем, как Зеленский обошёлся с министром финансов Скоттом Бессентом, который приехал в украинскую столицу с проектом соглашения, а вернулся ни с чем.

Советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Трамп разочарован отказом Зеленского сесть за стол переговоров и заключить с Соединёнными Штатами Америки соглашение о полезных ископаемых.

По его словам, украинские власти недостаточно благодарны Вашингтону за оказанную помощь. Он добавил, что разочарование Трампа в отношении Зеленского многогранно, ведь Украина должна была демонстрировать глубокую признательность за предоставленные американскими налогоплательщиками средства, а в итоге из Киева начала доноситься оскорбительная риторика, которая неприемлема.

Майк Уолтц упомянул и то, что Киев сыграл значительную роль в затягивании российско-украинского конфликта.