В противном случае, как утверждает он, Киеву «будет не слишком весело».

Известно, что Администрация Дональда Трампа разработала проект соглашения, по которому между Украиной и Соединёнными Штатами Америки устанавливаются партнёрские отношения в области добычи полезных ископаемых. Такую идею предлагал сам Владимир Зеленский ещё осенью 2024 года, но в конечном итоге новая администрация предоставила ему соглашение по которому, взамен Киев ничего не получает, кроме инвестиций, за которые придётся отплачивать существенной долей доходов от продажи ресурсов. Соглашение не было подписано, а в Вашингтоне продолжают выражать по этому поводу недовольство.

На борту своего самолёта американский президент рассказал журналистам о перспективах возрождения сделки между странами о совместной добычи полезных ископаемых. Он обещает «возродить» соглашение, в противном случае «будет не слишком весело». При этом Трамп не раскрыл последствий, которые грозят Киеву в случае повторного отказа от подписания документа.

По мнению Дональда Трампа, украинские власти «грубо обошлись» с министром финансов Соединённых Штатов Америки Скоттом Бессентом, когда отказали ему подписывать сделку в текущем варианте.