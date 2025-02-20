Он возмутился «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики», подчеркнув, что Трамп не намерен этого терпеть.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News заявил, что «эра конфликта» на территории Украины завершилась, но это не все ещё поняли. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп чётко дал понять о своих намерениях положить конец боевым действиям, а обе стороны конфликта должны поддерживать его.

Американский чиновник упомянул и отказ Киева подписывать соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Украиной о совместной разработке полезных ископаемых, возмутившись «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны украинских властей по этому вопросу. Он подчеркнул, что Трамп не намерен этого терпеть, а американские налогоплательщики заслуживают возвращения большей части потраченных на помощь Украине средств.

По мнению Уолтца, сейчас Зеленский разочарован событиями и двигается в неправильном направлении, из-за чего его отношения с американским президентом ухудшаются. Разочарование он связывает как раз таки из-за отказа от соглашения, которое, как утверждает американский чиновник, является абсолютной возможностью для Украины, чтобы Вашингтон начал инвестировать в украинскую инфраструктуру для развития месторождений природных ресурсов.

Майк Уолтц заверяет, что Дональд Трамп намерен завершить боевые действия путём введения режима прекращении огня, а после - более широкого соглашения.