Миротворческие силы не будут размещаться вдоль линии боевого соприкосновения, как это предполагалось изначально.

Журналист издания The Times Лариса Браун на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) раскрыла детали плана Запада по развёртыванию на территории Украины миротворческой миссии.

По её данным, западные чиновники планируют разместить на украинских территориях до 30 тысяч военнослужащих из стран Европы, которые будут отыгрывать роль «успокаивающих сил». Их не будут размещать на линии боевого соприкосновения, в приоритете находятся ключевые города страны, также порты и критическая инфраструктура.

Западные страны будут проводить мониторинг российско-украинской границы, используя различные инструменты, включая наблюдательные и разведывательные самолёты, космические спутники и беспилотники. Для защиты воздушного пространства разместят резервные силы в виде американской авиации, которая базируется на аэродромах в Польше и Румынии. Механизм защиты воздушного пространства позволит возобновить коммерческие полёты.

В странах Восточной Европы отдадут предпочтение более крупным группировкам сухопутных войск, которые могут быть переброшены на украинские территории в случае необходимости.

Ранее уже президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о том, что миротворцы не будут размещены вдоль линии боевого соприкосновения. По всей видимости, такой позиции придерживаются и другие страны, рассматривающие возможность отправки миротворческих сил.