В качестве варианта размещения рассматривают более отдалённые районы.

Известно, что Франция и Великобритания рассматривают возможность развёртывания миротворческих сил на территории Украины. Пока сложно сказать о том, действительно ли это произойдёт, ведь речи о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной пока не идёт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он никогда не думал отправлять сухопутные силы в зону боевых действий, а европейцы лишь обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины. Его слова приводит La Dépêche du Midi.

По словам французского президента, есть целый спектр вариантов по защите Украины в долгосрочной перспективе. Речь идёт о перевооружении ВСУ, отправке «экспертов» или миротворцев, но не на линию боевого соприкосновения.

Макрон добавил, что обсуждает с Лондоном отправку миротворческой миссии только в тыловые районы. Ещё один вариант - организация миротворческой миссии под мандатом Организации Объединённых Наций (ООН). Стоит отметить, что обычно миротворцы под эгидой ООН не оснащаются тяжёлой военной техникой, а также не вступают в бои, отступая с наблюдательных пунктов при любой угрозе, как это было в Ливане во время наземной операции Израиля.

Ранее издание Financial Times уже писало, что на прошедшей неформальной встречи лидеров государств-членов Европейского союза в Париже обсуждался вариант размещения миротворцев в тылу Украины.