С заявлениями в поддержку Трампа выступил вице-президент Джей Ди Вэнс и глава комитета по торговле сената страны Тед Круз.

Не так давно американский президент Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он отказывается проводить президентские выборы, а его политический рейтинг среди украинского населения крайне низок. В ответ Зеленский назвал слова Трампа российской дезинформацией, а ряд изданий, в частности Reuters, начали писать о падении рейтингов американского президента по сравнению с данными на момент его избрания.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит Daily Mail, заявил, что Зеленскому не стоило публично критиковать Трампа. Он объясняет, что это отвратительный способ вести дела с новым американским правительством. Что касается обвинений в дезинформации, Вэнс подчеркнул, что Трамп хорошо разбирается в геополитике и имеет очень твёрдую позицию, а не полагается на данные со стороны России.

Председатель комитета по торговле в составе Сената республиканец Тед Круз в интервью Fox News выразил мнение, Владимир Зеленский вряд ли поможет себе тем, что бегает к европейской прессе и атакует Дональда Трампа. Он акцентирует внимание на том, что такая стратегия приведёт к противоположному результату.

Другие сенаторы-республиканы, с которыми поговорило Fox News, в частности Джош Хоули и Линдси Грэм, также разделяют идею проведения выборов на территории Украины, но при этом признают Владимира Зеленского легитимным президентом. Хоули в комментарии изданию добавил, что Соединённые Штаты Америки и Великобритания проводили выборы даже во время Второй мировой войны. Стоит отметить, что в штатах действительно проходили выборы в 1940 и 1944 годах, а на Британских островах вплоть до 1945 года действовал избранный ещё в 1935 году парламент.