Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал в пост, в котором призвал европейских союзников к незамедлительным действиям для поддержки Украины и укрепления безопасности Европе.
В своём сообщении литовский президент призывает страны Европы придерживаться следующему плану действий:
- Предоставить Украине реальные гарантии безопасности, оставив вопрос членства в НАТО на столе переговоров;
- Продолжать санкционную политику в отношении России до прекращения российско-украинского конфликта;
- Выделить 10 миллиардов евро европейского финансирования для производства оружия украинским оборонно-промышленным комплексом;
- Арестовать замороженные активы России, ввести новые тарифы на российский и белорусский импорт;
- Придерживаться цели по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз, чтобы достичь этого до 2030 года.
Науседа подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности и странам Европы необходимо действовать. Примечательно, что его пост был опубликован на фоне выделения Литвой нового пакета военной помощи для Украины, общая стоимость которого составляет 80 миллионов евро.