Он призвал европейских союзников к немедленным действиям для поддержки Киева.

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал в пост, в котором призвал европейских союзников к незамедлительным действиям для поддержки Украины и укрепления безопасности Европе.

В своём сообщении литовский президент призывает страны Европы придерживаться следующему плану действий:

Предоставить Украине реальные гарантии безопасности, оставив вопрос членства в НАТО на столе переговоров;

Продолжать санкционную политику в отношении России до прекращения российско-украинского конфликта;

Выделить 10 миллиардов евро европейского финансирования для производства оружия украинским оборонно-промышленным комплексом;

Арестовать замороженные активы России, ввести новые тарифы на российский и белорусский импорт;

Придерживаться цели по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз, чтобы достичь этого до 2030 года.

Науседа подчеркнул, что Украина является частью европейской безопасности и странам Европы необходимо действовать. Примечательно, что его пост был опубликован на фоне выделения Литвой нового пакета военной помощи для Украины, общая стоимость которого составляет 80 миллионов евро.