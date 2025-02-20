С заявлениями в поддержку Зеленского выступили в Германии, Норвегии, Финляндии и Чехии.

Не так давно американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский является «диктатором без выборов». Трамп призвал украинского президента предпринять действия для установления мира, учитывая переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Россией о завершении российско-украинского конфликта, ведь в противном случае он останется без страны.

В Европе раскритиковали заявление Дональда Трампа, выступив в поддержку Владимира Зеленского и обвинив американского президента в цинизме.

Канцлер Германии Олаф Шольц, чьи слова приводит издание Der Spiegel, считает, что правда следующая: Зеленский является законно избранным президентом Украины. Он акцентирует внимание на том, что проведение надлежащих выборов невозможно, с учётом особенностей украинского законодательства.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал слова Трампа безосновательными, подчеркнув, что Зеленский является избранным президентом с большинством голосов. Норвежская оппозиция в лице главы Либеральной партии Гури Мелби также поддержала политика, охарактеризовав слова американского президента как «опасные и откровенно лживые».

Президент Чехии Петр Павел задался вопросом, какую ценность будут иметь выборы в условиях, когда в стране военное положение в течение трёх лет.

«Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма», - добавил он.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о поддержке Украины со стороны Хельсинки. Он.отметил, что в Финляндии поддерживают украинскую конституцию и демократически избранного президента.