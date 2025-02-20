Он поддержал установление прочного и надёжного мира на территории Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам разговора с коллегами из Европейского союза, а также Канады, Исландии и Норвегии, заявил, что позиция Парижа и его партнёров ясна и едина: они поддерживают установление прочного и надёжного мира на территории Украины.

По словам французского президента, во Франции поддерживают Украину, а он сам готов взять на себя ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Макрон добавил, что это соответствует фундаментальным интересам Парижа, гарантом которых он является.

При этом Эмманюэль Макрон заверил, что разделяют намерения американского президента Дональда Трампа положить конец российско-украинскому конфликту. Однако в своих усилиях Париж будет придерживаться следующих принципов:

Украина должна быть вовлечена в переговоры;

Необходимо принять во внимание проблемы безопасности в Европе;

Мир должен сопровождаться надёжными гарантиями безопасности;

Макрон подчеркнул, что в Европе убеждены в необходимости увеличения расходов в сферах обороны и безопасности. Соответствующие решения, как утверждает французский президент, будут приняты уже в ближайшие дни и недели.